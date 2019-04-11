Мотоцикл сгорел в Барнауле после ДТП, которое устроил пьяный водитель на авто

В Барнауле в четверг вечером, 11 апреля, произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22" со ссылкой на барнаульское общественное движение "Дорожный патруль".

Отмечается, что легковой автомобиль совершил ДТП с мотоциклом, в результате чего мотоцикл загорелся и выгорел полностью.

"Виновник скрылся, но позже был задержан сотрудниками ДПС. Водитель легкового автомобиля оказался в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мотоциклист выжил. "Повреждение стопы", – рассказывают очевидцы.