В ритме современной жизни должны быть вещи, которые станут надёжной опорой, подарят чувство комфорта и безопасности. Пусть даже это будет диван, который в прямом смысле поддержит вас (и вашу спину) после трудного дня, или ванна, где можно согреться и расслабиться. Купить новую мебель и сантехнику, кстати, можно в ТВК «Гранд Арена», где за февраль открылось сразу семь новых отделов.

В числе новых арендаторов — отдел мебельной фабрики Krakov. Это российская компания, выпускающая на рынок исключительно качественную, удобную и при этом стильную мягкую мебель по доступной цене.

Диван «Люкс-3» от фабрики мебели Krakov

Вообще, в ТВК «Гранд Арена» вы найдёте много отличной мебели отечественного производства, в том числе и от местных, алтайских фабрик. Например, там открыли отдел «МЕГА Мебель». Это региональная сеть, поэтому её руководитель гарантирует личный контроль за всем производственным циклом на фабрике в Барнауле. Мебель и материалы сертифицированы и имеют гарантию 1,5 года.

В числе новых отделов также «Много Мебели», «АМК Мебель» (эксклюзивный арендатор на территории края) и Falkon. Кстати, компания Falkon — это полный цикл производства корпусной мебели и кухонь: от дизайн-проекта и распиловки ЛДСП до изготовления фасадов любой сложности и сборки мебели у вас дома. Благодаря этому удаётся снизить цены, в сравнении с подобными магазинами, на 20-25%.

Кухонный гарнитур Falkon

Тем, кто ищет входные или межкомнатные двери, стоит заглянуть в отдел ProfilDoors MALL. Эта фабрика на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей межкомнатных дверей, где ключевое значение имеют собственные разработки.

Большой выбор сантехники вы найдёте в новом отделе «Тритон». Здесь вы не только сможете купить стильную, современную раковину или душевую, но и подобрать мебель для ванной комнаты.

Если вы давно планировали ремонт, сейчас — подходящее время. Это отличный повод сфокусировать внимание на полезном для себя и своих близких.

Торгово-выставочный комплекс «Гранд Арена»

Адрес: Павловский тракт, 180

Время работы: 10:00-20:00

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