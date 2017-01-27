Мой сугроб круче твоего: барнаульцы публикуют снимки снежных завалов

В социальных сетях жители Барнаула устроили небольшое соревнование. Они присылают фотографии сугробов, которые претендуют на звание "самая большая снежная куча". Альбом называется "Снежные зимы 2012-2017 в Барнауле" Фотография каждого сугроба впечатляет. Кстати, 2017 год вполне может "порадовать" самым большим сугробом: до весны еще далеко...