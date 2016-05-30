Мойщица-рецидивистка украла мобильный телефон из машины клиентки
Девушка украла мобильный телефон, который забыла в машине клиентка, и сдала в ломбард
30 мая 2016, 11:50
Фото: pixabay.com
Полицейские задержали ранее неоднократно судимую 32-летнюю женщину в Барнауле, которую подозревают в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что клиентка приехала на мойку и забыла телефон в салоне авто. Этим воспользовалась подозреваемая и украла телефон. Позже она сдала мобильный в ломбард.
Похищенный телефон нашли и вернули владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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