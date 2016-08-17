Может ли в Алтайский край прийти малярия?

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Специалисты Роспотребнадзора в Новосибирской области предупредили мэрию региональной столицы о том, что большая концентрация комаров и мошек в этом году несет с собой угрозу переноса опасных заболеваний.

Как сообщает муниципальный портал "Новосибирские новости", в адрес городской администрации поступило обращение Роспотребнадзора, в котором заявляется, что в городе среднемноголетняя численность комаров превышена в 1,9 раза, а мошек – в 1,19 раза.

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Вопрос дня Какие болезни могут распространять комары в Алтайском крае?

Это, по мнению специалистов, может обернуться случаями инфицирования людей такими заболеваниями, как туляремия и лихорадка Западного Нила. Более того, в 14 водоемах Новосибирска обнаружены личинки комаров Anopheles, которые могут переносить малярию.

Ввиду соседства Новосибирской области с Алтайским краем портал Amic.ru обратился в региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что подобного предупреждения в адрес чиновников у нас в крае не поступало.

В то же время в Роспотребнадзоре пояснили, что большое количество комаров всегда несет в себе риски распространения опасных заболеваний.

"Комары, как известно, являются переносчиками болезней. Но для того, чтобы произошел перенос, например, малярии, в крае должен быть источник заболевания. У нас подобных случаев не зарегистрировано", – сказали в ведомстве.

Жителей региона, возвращающихся из-за границы, где подобные опасные заболевания являются распространенным явлением, просят сразу же обращаться к медикам в случае недомогания и проявления каких-либо симптомов.

Что касается текущей ситуации с численностью комаров в крае, то в настоящий момент обстановка стабилизировалась по сравнению с тем, что наблюдалось в период с середины июня по середину июля.