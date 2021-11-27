Мрачный маяк и затонувшие корабли. Названы лучшие исторические снимки 2021 года

Жюри конкурса фотографии Historic Photographer of the Year объявило победителей 2021 года. Стив Лидьярд стал "историческим фотографом года" за снимок Уайтфордского маяка на полуострове Гауэр в Уэльсе. Награды конкурса присуждаются лучшим культурным и историческим местам по всему миру, от самых известных национальных сокровищ до затерянных жемчужин. Несмотря на непростой 2021 год, конкурс привлёк огромное количество заявок от любителей и профессионалов со всех уголков земного шара.

Всего в конкурсе три категории: помимо фотографа года, жюри выбирает лучшего мастера, запечатлевшего место, где творилась история, а также того, кто лучше всех показал наследие Англии.

Все работы победителей, а также финалисты конкурса – в нашей фотоленте.