МТС улучшила связь на дачах и садах вдоль Заринского тракта

Компания МТС улучшила качество связи на территории более десятка садовых товариществ, расположенных вдоль Заринского тракта. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету до 100 Мбит/сек получили владельцы участков в СНТ «Черемшанка», «Берёзовая роща», «Вагонник», «Дружба», «Надежда», «Вагоностроитель 2», «Феникс», «Энергостроитель», «Голубцовское», «Сигнал» и «Ст. 40 км».

«В этом году летом мы ожидаем большого увеличения дачников в пригороде Барнаула, где также проживают и постоянные жители. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили ёмкости сети там, где это необходимо. Важно, чтобы барнаульцы смогли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения», — комментирует директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Благодаря апгрейду сетей дачники смогут удалённо работать, учиться, полноценно пользоваться новейшими сервисами и банковскими приложениями, слушать музыку, смотреть онлайн видео в хорошем качестве, общаться через мессенджеры и по видеосвязи. С комфортом можно смотреть фильмы и сериалы, а также заказывать всё необходимое для загородной жизни через интернет.