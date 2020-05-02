Муфлонов много не бывает. В Барнаульском зоопарке – очередное пополнение
Еще один ягненок родился в "Лесной сказке"
Еще один муфлон родился в барнаульском зоопарке "Лесная сказка", сообщается на странице зверинца в Instagram.
Мы подумали, подумали и родили вам ещё одного муфлошу 😍 Ведь они настолько милы, что хочется любоваться ими снова и снова 😊 Крошка младше сестрички ровно на неделю. И посмотрите, какие чудесные у него белые носочки 😍 Всем доброго утра 🌞 #зоопаркБарнаула #БарнаульскийЗоопарк #отдыхБарнаул #Барнаул #Barnaul22 #Zoo22 #БарнаульскийЗоопарк #отдыхАлтай #выходныеБарнаул #Алтайскийкрай#Сибирь Ph: @photooksanaw
Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru)
Отметим, что еще один ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке в конце апреля. Уже тогда детеныш чувствовал себя довольно уверенно и активно позировал на камеру.
Муфлон – жвачное парнокопытное животное рода баранов. Является ближайшим родственником домашней овцы.