Мультики в подарок. Ростелеком наградит победителя детского онлайн-конкурса

"Ростелеком" стал генеральным партнером краевого онлайн-конкурса детских талантов "Лучше всех". Победитель соревнования получит от провайдера подарочный сертификат на бесплатное пользование интернетом и цифровым видеосервисом Wink в течение трех месяцев.

Конкурс стартовал в Instagram 1 июля 2020 года. Организатором стала Алтайская резиденция Деда Мороза при поддержке барнаульских компаний, занимающихся детскими развлечениями. Ограничений для участия нет: каждый ребенок может рассказать о своем уникальном таланте. Это может быть что угодно - танцы, вокал, поэзия, художественное чтение, плавание, бег или просто зажигательный смех.

"Мы хотим отметить детей, которые в сложное время дистанционного обучения, изоляции от школьных друзей, дворовых игр продолжают быть активными, любознательными и развивают свои таланты. В цифровом видеосервисе Wink* для победителя конкурса будут доступны детские фильмы и анимация, а также школьные образовательные программы",— сообщил директор Алтайского филиала компании "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Чтобы принять участие в онлайн-конкурсе "Лучше всех", нужно записать минутный ролик и выложить его в Instagram с хэштегом #барнауллучшевсех. Затем - заполнить анкету по ссылке в шапке профиля у каждого партнера соревнования и сделать на своей странице репост афиши конкурса. Итоги будут подведены 26 июля 2020 года. Праздничное мероприятие и награждение победителей состоится 28 июля 2020 года в 16:00 в Барнауле по адресу: ул. Балтийская, 103 ("Сказка Холл").

На платформе Wink представлена большая коллекция детского кино, мультфильмов и анимационных сериалов. В разделе "Ростелеком. Лицей" ученики 5-11 классов смогут подтянуть свои знания по математике, русскому языку, алгебре и геометрии. В онлайн-кинотеатре также можно посмотреть кино по произведениям школьной программы и фильмы об исторических событиях и жизни великих людей.

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*Сервис доступен на экране домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), а также ноутбука и компьютера на видеопортале wink.rt.ru.