Муниципалитетам Алтая добавят денег на лечение и кастрацию бездомных животных

Почти в два раза больше средств будет выделяться ежегодно на отлов и содержание бездомных животных в Алтайском крае. Соответствующий законопроект внесен в парламент региона. На сессии в четверг, 28 февраля, депутаты рассмотрят его во первом чтении. Уже в апреле закон планируется принять окончательно.

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По закону с 2016 года организовать работу по отлову и содержанию животных без владельцев, в том числе проводить профилактические ветеринарные мероприятия обязаны местные власти. В 2019 году на эти цели из краевого бюджета будет направлено 8 млн рублей. Но на практике далеко не все местные администрации эти деньги тратят. Там, где нет организаций, занимающихся бродячими животными, работу поручить просто некому, даже несмотря на имеющиеся финансы.

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Если поправки в закон будут приняты, в чем нет сомнений, ведь того требует федеральное законодательство, то муниципалитеты также будут отвечать за проведение стерилизации и лечения. На это из бюджета придется дополнительно выделить еще 7,9 млн рублей уже в 2019 году.

Вот какие расчеты приводятся в пояснительной записке к законопроекту:

"За счет средств краевого бюджета в 2018 году было отловлено 5833 животных. При условии 100% стерилизации (кастрации) отловленных животных, исходя из средней стоимости проведения указанной процедуры 967,15 рубля за одно животное, потребуется выделение 5641,4 тысячи рублей. Исходя из средней стоимости проведения ветеринарных лечебных процедур 401,33 рубля за одно животное, расходы на лечение указанного количества животных без владельцев составят 2341,1 тысячи рублей".