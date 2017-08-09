Муниципальную теплотрассу в Барнауле выносят с частной территории "Аланко"

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин побывал 9 августа на улице Пушкина, 32, где ведутся работы по выносу муниципальной теплотрассы с частной территории ООО "Аланко".

Напомним, в 2017 году в Барнауле ввели в эксплуатацию самую мощную в городе газовую котельную. Она была построена на улице Чехова, 24 в рамках программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ". Мощность котельной - 15 МВт. На нее перевели объекты строящегося туркластера, а также ряд офисных зданий, которые ранее отапливались от частной котельной ООО "Аланко".

Однако часть муниципальной теплотрассы проходила по территории старой котельной, то есть частной собственности, что создавало трудности во время начала предыдущего отопительного сезона.

В результате из городского бюджета было решено выделить более 20 млн рублей на перенос теплотрассы.

"Траты очень большие, но решение необходимое и очень своевременное, поскольку вхождение в прошедший отопительный сезон части потребителей и городских служб было сопряжено с большими трудностями, связанными с разного рода ведомственными согласованиями", - сообщил председатель комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев.

Протяженность вынесенного участка теплотрассы - 855 метров. Теперь он пройдет по тротуарной части ул. Пушкина с выходом на пр-кт Комсомольский, далее на ул. Гоголя.

Трубу для теплотрассы изготовили в Барнауле по современным технологиям. Специалисты уверяют, что срок ее эксплуатации – не менее 40 лет. А чтобы можно было подключать к теплотрассе новых пользователей, увеличен диаметр трубы.

Сити-менеджер Сергей Дугин подчеркнул, что данный участок теплотрассы имел 100% износ, и поэтому рабочим пришлось полностью заменить трубы. В свою очередь, это приведет к снижению аварийности и тепловых потерь.

Также глава администрации Барнаула подчеркнул, что капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры — это важное направление городского приоритетного проекта "Эффективное коммунальное хозяйство".

Завершить все работы на участке планируется до сентября.