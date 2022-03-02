Мурчащее вдохновение. Коты и их домашние писатели

3 марта отмечается Международный день писателя. Праздник всех профессиональных литераторов. А что может объединять великих писателей, кроме того, что они писатели? Почти у всех у них были домашние любимцы, в частности кошки. Например, во вселенной Стивена Кинга, такой напряжённой и ужасающей, обитает немало представителей семейства загадочных кошачьих.

Стивен Кинг и его коты в 1980-х

Говард Лавкрафт и кот Ниггермэн

Трумен Капоте

Рэй Брэдбери

Давид Самойлов

Эрнест Хэмингуэй

Иосиф Бродский

Хулио Кортасар

Джордж Оруэлл

Уистен Хью Оден и кошка по кличке Мартини Экстра Драй

Герман Гессе

Евгений Шварц

Марина и Анастасия Цветаевы

Владимир Маяковский

Джордж Бернард Шоу

Марк Твен



