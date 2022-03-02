Мурчащее вдохновение. Коты и их домашние писатели
Какие пушистые любимцы были у известных писателей
3 марта 2022, 02:49
3 марта отмечается Международный день писателя. Праздник всех профессиональных литераторов. А что может объединять великих писателей, кроме того, что они писатели? Почти у всех у них были домашние любимцы, в частности кошки. Например, во вселенной Стивена Кинга, такой напряжённой и ужасающей, обитает немало представителей семейства загадочных кошачьих.
Стивен Кинг и его коты в 1980-х
Говард Лавкрафт и кот Ниггермэн
Трумен Капоте
Рэй Брэдбери
Давид Самойлов
Эрнест Хэмингуэй
Иосиф Бродский
Хулио Кортасар
Джордж Оруэлл
Уистен Хью Оден и кошка по кличке Мартини Экстра Драй
Герман Гессе
Евгений Шварц
Марина и Анастасия Цветаевы
Владимир Маяковский
Джордж Бернард Шоу
Марк Твен
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