Мусоровоз и грузовик не поделили дорогу в Барнауле
ДТП случилось на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 40 лет Октября
23 ноября 2017, 15:48
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение грузового автомобиля и мусоровоза произошло днем в четверг, 23 ноября, в Барнауле.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП случилось в районе Потока. "Авария на пересечении ул. Э. Алексеевой и 40 лет Октября", - отмечает автор заметки.
Судя по фото с места событий, грузовой автомобиль въехал в мусоровоз, когда последний выполнял маневр.
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