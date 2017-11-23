Мусоровоз и грузовик не поделили дорогу в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение грузового автомобиля и мусоровоза произошло днем в четверг, 23 ноября, в Барнауле.

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП случилось в районе Потока. "Авария на пересечении ул. Э. Алексеевой и 40 лет Октября", - отмечает автор заметки.

Судя по фото с места событий, грузовой автомобиль въехал в мусоровоз, когда последний выполнял маневр.