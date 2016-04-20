Мусоровоз в Барнауле вместо бака с отходами ухватил внедорожник. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Очевидцы в социальных сетях сообщают о любопытном инциденте в одном из барнаульских дворов — приехавший мусоровоз ухватил за дверь припаркованный внедорожник.

Фотографии с места ЧП опубликованы 20 апреля в паблике Barnaul 22. Снимки сопровождаются комментарием: "Юрина, 202 во дворе. Осторожнее с мусоровозами, может психануть!"

На фото видно, как мусоровоз действительно приподнял за дверь припаркованный внедорожник.

На место прибыл аварийный комиссариат.