Мусоровоз в Барнауле вместо бака с отходами ухватил внедорожник. Фото
Инцидент произошел во дворе дома по улице Юрина
20 апреля 2016, 10:31
Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы в социальных сетях сообщают о любопытном инциденте в одном из барнаульских дворов — приехавший мусоровоз ухватил за дверь припаркованный внедорожник.
Фотографии с места ЧП опубликованы 20 апреля в паблике Barnaul 22. Снимки сопровождаются комментарием: "Юрина, 202 во дворе. Осторожнее с мусоровозами, может психануть!"
На фото видно, как мусоровоз действительно приподнял за дверь припаркованный внедорожник.
На место прибыл аварийный комиссариат.
Комментарии
Новости партнеров