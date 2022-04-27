Мусс-камамбер, оленина и соус фуагра: ресторан «Живые души» предлагает попробовать новый сет от шеф-повара

В меню ресторана-поэмы «Живые души» появился презентационный сет от шеф-повара Франсуа Фурнье, ответственного за сезонное обновление меню. Продегустировать блюда можно до конца майских праздников.

В сет входят три позиции:

— мусс-камамбер, крем из пряного баклажана, куриный паштет;

— милфей из сельдерея, соус фуагра;

— оленина, свекольный крем, соус чёрная смородина.

Стоимость сета — 1500 рублей. Забронировать столик можно по телефону 600-046.

Напомним, ранее ресторан-поэма «Живые души» участвовал в фестивале завтраков, который проходил в городах Сибири с 5 по 19 апреля 2022 года. В нём участвовали заведения Новосибирска, Томска, Красноярска, Кемерова и других городов СФО.

Ресторан-поэма «Живые души»

Тел: 600-046

Адрес: ул. Гоголя, 46а