Мусс-камамбер, оленина и соус фуагра: ресторан «Живые души» предлагает попробовать новый сет от шеф-повара
Презентационный набор блюд подают в ресторане до конца майских праздников
27 апреля 2022, 12:02
В меню ресторана-поэмы «Живые души» появился презентационный сет от шеф-повара Франсуа Фурнье, ответственного за сезонное обновление меню. Продегустировать блюда можно до конца майских праздников.
В сет входят три позиции:
— мусс-камамбер, крем из пряного баклажана, куриный паштет;
— милфей из сельдерея, соус фуагра;
— оленина, свекольный крем, соус чёрная смородина.
Стоимость сета — 1500 рублей. Забронировать столик можно по телефону 600-046.
Напомним, ранее ресторан-поэма «Живые души» участвовал в фестивале завтраков, который проходил в городах Сибири с 5 по 19 апреля 2022 года. В нём участвовали заведения Новосибирска, Томска, Красноярска, Кемерова и других городов СФО.
Ресторан-поэма «Живые души»
Тел: 600-046
Адрес: ул. Гоголя, 46а
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