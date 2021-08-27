Мужчина без маски стал причиной конфликта на борту самолёта Барнаул – Москва
Разбираться в ситуации пришлось правоохранителям
27 августа 2021, 10:04, Илья Звягинцев
На борту самолёта Барнаул – Москва авиакомпании "Победа" произошёл конфликт из-за того, что мужчина уснул без маски. Об этом сообщает Life.
Пилоты попросили его надеть маску по громкой связи, но спящий пассажир их не услышал. Его сочли злостным нарушителем и при приземлении вызвали полицию.
В результате пассажира отправили в отделение.
"Клиента, о котором вы говорите, просили надеть маску и бортпроводники, и пилоты. Командир вынес ему письменное предписание. Это законное требование", – прокомментировали ситуацию представители авиакомпании.
По словам представителей перевозчика, на просьбу надеть маску мужчина ответил: "Вы что, фашисты? Пошли вон отсюда".
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