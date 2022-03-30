Мужчина, чтобы поддержать своего пса после операции, облачился в «конус позора»

Лабрадор по кличке Олли пережил операцию по удалению опухоли из века. Ветеринары прописали псу защитный воротник, которому Олли оказался не сильно рад. И тут неожиданно пришла поддержка от главы семейства: тот, как и любимый питомец, облачился в воротник. Видео, которое снял один из членов семьи, было выложено в Tik-Tok, где набрало уже больше двух миллионов просмотров.