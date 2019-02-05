Мужчина на Алтае получил условный срок за изнасилование 12-летней давности

Жителя Алтайского края осудили за изнасилование, угрозу убийством, причинение средней тяжести вреда здоровью и истязание, которые он совершил в 2007 году.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, установлено, что житель Славгорода летом 2007 года из-за ревности систематически высказывал в адрес своей подруги угрозы убийством, а также истязал ее, нанося телесные повреждения.

"Кроме того, в указанный период времени он совершил в отношении потерпевшей преступление против половой свободы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемый, опасаясь уголовной ответственности за содеянное, скрылся от органов следствия и на протяжении более 10 лет находился в федеральном розыске. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением местонахождения мужчины", – уточняют в СКР.

В сентябре прошлого года мужчину удалось задержать в Барнауле. Выяснилось, что он проживал в краевой столице, тщательно скрывая свою личность.

Подсудимый в полном объеме признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.