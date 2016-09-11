Мужчина на Алтае взломал пластиковое окно и украл золото односельчанки

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Полицейские Залесовского района задержали мужчину, которого подозревают в совершении квартирной кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Согласно предварительной информации, житель Залесово 1987 года рождения открыл пластиковое окно металлическим предметом, а затем проник через него в дом односельчанки, где похитил золотое кольцо и банковскую карту.

Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Известно, что задержанного уже не раз судили за совершение преступлений имущественного характера.