Мужчина на дорогой иномарке обокрал пенсионерку в Барнауле
Горожанка стала жертвой обмана в собственной квартире
24 февраля 2019, 11:29, Роман Кильмяшкин
Пожилая местная жительница 23 февраля стала жертвой мошенника, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, высокий смуглый мужчина в синем костюме проник в квартиру пенсионерки, проживающей по адресу Ярных 52, под предлогом продажи норковой шубы.
В результате бабушка лишилась 28 тысяч рублей, браслета и золотой цепочки с крестиком.
Каким именно образом деньги и ценные вещи попали в руки злоумышленника, не уточняется.
С места происшествия мужчина скрылся на дорогой белой иномарке, утверждают свидетели.
Напомним, ранее в городе аналогичным способом распространяли шубы из искусственного меха, выдавая их за натуральные норковые.
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