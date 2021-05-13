Мужчина погиб во время заготовки леса в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, рабочие занимались заготовкой леса в лесничестве Волчихинского района. В нарушение правил безопасности и инструкции по охране труда, вальщик леса, не убедившись, что его помощник отсутствует в опасной зоне, повалил дерево. Оно упало на рабочего. От полученных травм мужчина скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.