Мужчина пострадал при столкновении тягача и двух легковушек в Барнауле
Авария произошла на улице Власихинской
15 августа 2017, 16:37
Фото: vk.com/barneos22
Кроссовер Hyundai ix35 зажало между легковушкой и тягачом в результате ДТП, произошедшего 15 августа в Барнауле.
Авария произошла на улице Власихинской. Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, участниками ДТП стали большегруз Scania, кроссовер Hyundai ix35 и Toyota Corolla.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1967 года рождения.
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