Мужчина пострадал при столкновении тягача и двух легковушек в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Кроссовер Hyundai ix35 зажало между легковушкой и тягачом в результате ДТП, произошедшего 15 августа в Барнауле.

Авария произошла на улице Власихинской. Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, участниками ДТП стали большегруз Scania, кроссовер Hyundai ix35 и Toyota Corolla.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1967 года рождения.