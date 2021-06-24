Мужчина скончался на улице в Барнауле

Мужчина скончался на улице возле банка "Авангард" по адресу Гоголя, 83. Согласно видеозаписи, тело умершего накрыли, а на месте работает скорая помощь.

Согласно публикации в сообществе "В курсе 22", причина смерти неизвестна.

Подробности инцидента уточняются.

Напомним, 15 февраля в Барнауле по адресу Антона Петрова, 65, на улице умер человек. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия. По их словам, мужчина поскользнулся. Тогда на месте происшествия работали полицейские, однако о криминальной причине гибели информации так и не появилось.