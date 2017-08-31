Мужчина спрыгнул с нового моста в Барнауле
Горожанин жив, и, согласно предварительной информации, он является любителем экстремального спорта
31 августа 2017, 13:18
Фото: ok.ru
Мужчина совершил прыжок с нового моста в Барнауле в ночь на четверг, 31 августа, и остался жив.
Информацию о данном инциденте порталу Amic.ru подтвердили в городском УМВД, отметив, что, вероятно, мужчина является любителем экстремального спорта и занимается джампом.
По предварительным данным, горожанин не получил никаких травм. Подробности случившегося в полиции обещали предоставить позже.
Между тем не исключено, что любителю прыжков грозит административная ответственность за свой поступок.
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