Мужчина спрыгнул с нового моста в Барнауле

Фото: ok.ru

Мужчина совершил прыжок с нового моста в Барнауле в ночь на четверг, 31 августа, и остался жив.

Информацию о данном инциденте порталу Amic.ru подтвердили в городском УМВД, отметив, что, вероятно, мужчина является любителем экстремального спорта и занимается джампом.

По предварительным данным, горожанин не получил никаких травм. Подробности случившегося в полиции обещали предоставить позже.

Между тем не исключено, что любителю прыжков грозит административная ответственность за свой поступок.