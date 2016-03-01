Мужчина умер в бийском трамвае

Кондуктор обнаружила мертвого пассажира в трамвае в Бийске утром во вторник, 1 марта, сообщает портал "Наш Бийск".

Около 7.20 трамвай прибыл на конечную остановку "Западное кольцо". Из общественного транспорта вышли все пассажиры, за исключением одного. Когда к мужчине подошла кондуктор, то обнаружила, что он не подаёт признаков жизни.

Полиции удалось выяснить, что мужчине примерно 50 лет и скончался он "по естественным причинам". При себе погибший имел документы и направление к кардиологу.