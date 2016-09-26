Мужчина в Алтайском крае пытался заживо сжечь своего спящего знакомого
За покушение на убийство 30-летний обвиняемый приговорен к семи годам лишения свободы
Фото: om1.ru
Житель Алтайского края получил семь лет лишения свободы за покушение на убийство своего знакомого, которого он пытался сжечь во сне.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 8 марта этого года при распитии спиртного на территории одного из частных предприятий между двумя разнорабочими возник конфликт.
Через некоторое время 30-летний обвиняемый из чувства мести разлил горючую жидкость вокруг кровати, на которой спал его знакомый, и поджег. Затем злоумышленник закрыл дверь в подсобное помещение снаружи на запорное устройство.
Потерпевший смог выбраться из полыхающего помещения, но получил ожоги.
Обвиняемый вскоре был задержан. За совершенное преступление его приговорили к семи годам лишения свободы.