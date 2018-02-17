Мужчина в маске и с пистолетом ограбил магазин в Рубцовске

Ограбление произошло на прошлой неделе, подозреваемый задержан

17 февраля 2018, 10:07

Сотрудники правоохранительных органов Рубцовска задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в магазине на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что вечером в магазин по улице Октябрьская вошел неизвестный мужчина в маске и, угрожая пневматическим пистолетом, стал требовать у продавца деньги. Женщина отдала злоумышленнику больше семи тысяч рублей из кассы. После этого злоумышленник срклыся. Продавец обратилась в полицию.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, проживающий в этом же районе. Вскоре подозреваемый был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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