Мужчина в одних трусах устроил переполох на перекрестке в Барнауле

Жители города в сообществе Barnaul22" рассказали о странном мужчине, которого заметили на барнаульском перекрестке. Он явно находился в неадекватном состоянии.

Инцидент произошел на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда. Барнаулец в одних трусах сначала прижался к автобусу, водитель которого пытался повернуть, а после того как его прогнали, сел на капот другого автомобиля.

В комментариях под постом очевидцы рассказали, что он останавливал разные машины, но для чего он это делал, неизвестно. Барнаульцы предположили, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ране amic.ru писал о женщине, которая стояла посреди автомобильного потока в центре Барнаула. "Каренина" ушла, как только люди стали вызывать полицию.