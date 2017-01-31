Мужчина вскрыл в Бийске киоск и украл глянцевые журналы

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Бийские полицейские задержали сельского жителя, который взломал один из киосков периодических печатных изданий и похитил товар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, полицейские задержали мужчину ночью. Он увидел сотрудников правоохранительных органов и бросил свою ношу. В коробке, от которой он пытался избавиться, полиция нашла примерно 200 пачек сигарет, чай и глянцевые журналы.

Позже правоохранители выяснили, что эти вещи были похищены из киоска, который задержанный взломал. При себе у селянина нашли ножовку и ножницы по металлу, а также отвёртку, нож и выдергу.