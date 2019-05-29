Мужчину из алтайского села обвиняют в пьяном убийстве ребенка

11-месячный малыш умер, получив множественные травмы головы

29 мая 2019, 17:46

Следком завел уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Крутихинского района в причинении смерти малолетнему ребенку. Подробности сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

"По данным следствия, вечером 27 мая 2019 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, поругавшись со своей сожительницей, взял ее 11-месячного сына и унес из дома. На участке местности в одном из сел Крутихинского района он причинил множественные удары по голове ребенка, который от полученных травм скончался", – сообщили правоохранители.

Ему было предъявлено обвинение в причинении смерти малолетнему ребенку. Мужчину заключили под стражу. Следствие  ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Жительницу Горно-Алтайска обвиняют в смертельном избиении маленького ребенка

Жительницу Горно-Алтайска обвиняют в смертельном избиении маленького ребенка

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