МВД сообщило подробности задержания стрелка, устроившего пальбу в Барнауле

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Подробности инцидента, связанного со стрельбой в квартире дома на улице 40 лет Октября, сообщили порталу Amic.ru в полиции.

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Прочее Очевидцы сообщили о барнаульце, открывшем огонь по горожанам из ружья

Напомним, ЧП произошло вечером 29 октября. По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленник открыл огонь по трем гражданам. Он стрелял в двух мужчин и женщину.

"Из них двое потерпевших в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. С места происшествия стрелявший скрылся", - уточняют в правоохранительном ведомстве.

Вскоре злоумышленник был обнаружен полицейским патрулем. При задержании на улице Малахова он оказал сопротивление, но был обезврежен.

В ГУ МВД добавляют, что у мужчины 1961 года рождения было изъято более сотни патронов.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавляют в полиции.