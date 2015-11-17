"Мы не откажемся от законопроекта об агрорегионах" — спикер АКЗС Иван Лоор
Спикер АКЗС Иван Лоор прокомментировал ИА "Амител" возврат проекта закона об особых аграрных территориях на доработку.
17 ноября 2015, 15:30
Комитет Госдумы вернул проект закона об особых аграрных территориях разработчикам — депутатам Алтайского края в связи с необходимостью получить заключение правительства РФ. Регион работу над своим предложением не остановит, рассказал корреспонденту ИА "Амител" один из разработчиков, спикер АКЗС Иван Лоор.
Пока официальный документ в парламент АК не поступил.
По словам Ивана Лоора, проект закона предусматривает дополнительные и большие финансовые траты из федерального бюджета, поэтому и необходимо заключение правительства.
АКЗС, разумеется, знает об отсутствии правительственного заключения. Однако пока кабинет министров молчит.
"Мы продолжим работу над проектом и не собираемся от него отказываться", - добавил спикер.
Как неоднократно сообщало ИА "Амител", законопроект предусматривает присвоение статуса особо значимой аграрной территории регионам, обеспечивающим продовольственную безопасность страны.
Он был разработан в Алтайском крае более семи лет назад.
Авторы инициативы считают, что такие регионы должны получать приоритетную поддержку агропромышленного комплекса. По критериям, прописанным в документе, это может быть Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края, Омская, Оренбургская и Ростовская области, Республика Татарстан.
Напомним, что проект закона успешно прошел нулевое чтение в Общественной палате РФ 1 октября 2015 года.
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Предполагалось, что проект будет рассмотрен в ГД на осенней сессии в первом чтении. Теперь его рассмотрение откладывается на неопределенный срок.
Фото Александры Черданцевой"В пятницу, 13 ноября, состоялось заседание комитета Госдумы по аграрной политике. Да, проект закона возвращен на доработку. Его необходимо направить в правительство РФ для получения там заключения. Это рабочий процесс, и ничего страшного в этом нет", - прокомментировал председатель Законодательного Собрания, который сейчас находится в Москве на Днях Алтайского края в Совете Федерации.
Пока официальный документ в парламент АК не поступил.
По словам Ивана Лоора, проект закона предусматривает дополнительные и большие финансовые траты из федерального бюджета, поэтому и необходимо заключение правительства.
АКЗС, разумеется, знает об отсутствии правительственного заключения. Однако пока кабинет министров молчит.
"Мы продолжим работу над проектом и не собираемся от него отказываться", - добавил спикер.
Как неоднократно сообщало ИА "Амител", законопроект предусматривает присвоение статуса особо значимой аграрной территории регионам, обеспечивающим продовольственную безопасность страны.
Он был разработан в Алтайском крае более семи лет назад.
Авторы инициативы считают, что такие регионы должны получать приоритетную поддержку агропромышленного комплекса. По критериям, прописанным в документе, это может быть Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края, Омская, Оренбургская и Ростовская области, Республика Татарстан.
Напомним, что проект закона успешно прошел нулевое чтение в Общественной палате РФ 1 октября 2015 года.
Читайте также: "Нас поддержали": спикер АКЗС об алтайском проекте закона об агрорегионах"
Предполагалось, что проект будет рассмотрен в ГД на осенней сессии в первом чтении. Теперь его рассмотрение откладывается на неопределенный срок.
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