"Мы пока терпим": подорожание битума ударило по карману дорожников Алтая

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Строительно-дорожные организации Алтайского края пожаловались на подорожание битума. По словам дорожников, с начала года цена на нефтепродукт поднялась на 30-40%. Столь заметное удорожание битума вызвано сезонным ростом отпускной стоимости продукта практически на всех НПЗ страны, а также ситуацией на топливном рынке России.

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В ближайшие дни строители ожидают, что рост цен прекратится. Битум, к слову, алтайские дорожники закупают на заводах в Омске.

"Самая главная составляющая асфальта — битум. Из-за роста ГСМ подскочила цена на стройматериалы для дорожников. При этом цены на щебень не поднимаются уже 3 года. Мы пока еще терпим, но если цена не упадет, то не знаем, что будем делать. Цены на битум постоянно прыгают. Еще недавно цена была 18 тысяч рублей за тонну, сейчас 22 тысячи. Осенью будет еще дороже. В один год доходила до 25 тысяч", - рассказал Amic.ru начальник государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края "Северо-Восточное дорожно-строительное управление" Сергей Сивец.



Данные о резком росте стоимости битума и строительных материалов подтвердил председатель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко, который в данный момент находится в Москве. Сегодня там пройдет заседание, где будет обсуждаться вопрос о заморозке цен на топливо. Говоря о дорожном ремонте, Юрий Матвейко отметил, что на этой отрасли скачок цены отразился существенно.

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Прочее Перевозчики просят Томенко поднять цены на проезд в Барнауле до 30 рублей

Колебание цен на битум, по мнению дорожников, провоцируют многочисленные дилеры нефтепродуктов. Доходит до того, что перевозка щебня обходится компаниям дороже самого этого материала. Получается, что рост транспортных издержек влияет на стоимость материалов, в том числе компонентов асфальта. По словам дорожников, контракты на выполнение работ были составлены без учета инфляции и роста цен. Битум — это основа асфальтобетона, его производят на крупнейших нефтеперерабатывающих предприятиях России.

Ранее Amic.ru отмечал, что перевозчики Барнаула обратились к врио главы Алтайского края Виктору Томенко с просьбой поднять тарифы для общественного транспорта на несколько рублей. Вероятно, что увеличение платы за проезд произойдет уже осенью. В последний раз тарифы в краевой столице повышались в декабре 2016 года.