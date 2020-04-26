"Мы стали семьей". Барнаульский врач – о работе в госпитале для больных COVID-19

Медработники, которые лечат пациентов, зараженных коронавирусом, рассказали о своей работе "Вестям Алтай". Как уже сообщал amic.ru, врачи добровольно оставили свои семьи, их разместили на базе санатория "Обь". Сам госпиталь расположился на базе городской больницы № 5.

По словам врача приемного отделения медучреждения Ольги Матрос, смена длится четыре часа. Больше в противочумном костюме работать нельзя. Когда пациентов много, медики задерживаются, но не более чем на пять часов. Затем смена и отдых.

"В первую очередь, мне хотелось бы сказать, чтобы люди понимали, – мы не роботы, мы люди. И относились к нам с пониманием. Где-то если есть задержка по госпитализации больных или задержка с обследованием – это не всё в наших силах. Чтобы все набрались терпения и спокойствия", – говорит Матрос.

По ее словам, медики в стационаре стали одной семьей, а помощь людям – это, в первую очередь, их профессиональный долг, поэтому врачи не задумываются, тяжело им или не тяжело.

Напомним, по последним данным, в Алтайском крае подтверждено 283 случая заражения COVID-19. 24 человека вылечились, один умер.