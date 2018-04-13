"Мы все немного циркачи": подводим итоги конкурса Amic.ru

Позже, чем обещали, но все-таки мы подвели итоги фотоконкурса "Мы все немного циркачи". Не все участники нашей акции согласились публиковать свои "цирковые" фотографии на портале Amic.ru, поэтому победителей в редакции выбирали среди тех, кто согласился.

Сразу скажем: мнения разошлись. Нам всем очень-очень понравилась костюмированная зарисовка из сельской жизни - спасибо участникам и автору фото за жизнерадостность и хорошее настроение. Юная циркачка в оранжевом костюме заворожила своей гибкостью. А гимнастка в фиолетовом покорила смелостью и грацией. Нельзя не восхититься старательностью девочки с котом.

Но, увы, мы можем вручить только два билета в цирк Шапито Демидовых, каждый на две персоны. Чтобы погасить ссору в коллективе, мы прибегли к генератору случайных чисел. И вот нашими победителями стали: номер 1 - Дарина Шахматова (фото девочки в оранжевом костюме) и номер 3 - Полина Быкова (девочка с котом).

Победители оповещены по телефону (если таковой указали) и по электронной почте (проверяйте).