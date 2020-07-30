"Мы все – оружие". Карелин о смертельной драке на Старом базаре в Барнауле

Новосибирский депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал драку в Барнауле, в результате которой погиб 40-летний Павел Рохлов, передает телеканал "Звезда".

По словам Карелина, обладание специальными навыками, навыками единоборств всегда является отягчающим обстоятельством в подобных ситуациях.

При этом парламентарий отметил, что эта история в большей степени находится не в юридических категориях, а является моральной дилеммой.

"Конечно, нужно помнить, что каждый из нас – это оружие", – констатировал Карелин.

Напомним, смертельная потасовка у Старого базара произошла в ночь на 27 июля. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб. Супруга мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева.

В отношении бывшего спортсмена возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". По решению суда Старцев находится под стражей.