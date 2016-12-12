Мясная лавка "Барнаульский пищевик" открылась в ТЦ "Докучаево"

Мясная лавка компании "Барнаульский пищевик" приглашает жителей и гостей города в свой самый большой магазин на Юрина, 299А (ТЦ "Докучаево"). Посетителей ждет большой выбор всегда свежей мясной продукции, по-домашнему вкусных полуфабрикатов и ароматных деликатесов.

"Свинина, курица, так полюбившаяся нашим клиентам индейка – все уже есть на полках нового магазина. Нет времени готовить? Берите заготовки котлет или нарезанное кусочками мясо. 30 минут – и полезный ужин готов. Любители пельмешек оценят наши замороженные полуфабрикаты, они такие сочные и вкусные, словно домашние", – поделились эксперты мясной лавки.

Мясная лавка "Барнаульский пищевик" работает с соблюдением европейских стандартов качества. Каждое утро в магазин привозят свежее охлажденное мясо. Точное время доставки фиксируется на специальных меловых досках, которые давно стали обязательным атрибутом барнаульского мясного бренда.

"Доверие клиентов – это бесценное сокровище, и мы гордимся им. Это доверие базируется на абсолютной надежности выбора сырья для производства продукции, на гигиенических условиях, на качественном обслуживании, которое предлагают опытные продавцы", – рассказали в компании "Барнаульский пищевик".

Напомним, мясная лавка "Барнаульский пищевик" – одна из самых популярных сетей мясной продукции города Барнаула. Восемь магазинов уже хорошо известны жителям нашего города. Здесь сформировался свой круг постоянных покупателей, которые полностью доверяют качеству продукции.

Приходите в наши магазины:

Юрина, 299А

Змеиногорский тракт, 104м/5

Красноармейский, 64

Попова, 76

Пионеров, 10

Молодежная, 56

Павловский тракт, 142Б

Трактовая, 88Б

Панфиловцев, 22Б