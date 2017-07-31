Мясных гурманов Барнаула 2 сентября будут ждать на ярмарке

Ярмарка "День мясного гурмана" пройдет в Барнауле на площади у Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина 2 сентября. Об этом сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

В ведомстве подчеркивают, что такие ярмарки в регионе проходят уже девять лет подряд. Традиционно здесь свою продукцию представляют различные мясоперерабатывающие предприятия региона. Только в прошлом году в ярмарке участвовали 13 предприятий Алтайского края. Победителями конкурса на лучшее мясное чудо в 2016 году стали гигантская бабочка из мясопродуктов, овощей, фруктов и злаковых весом 100 килограммов от компании "Алтайский бройлер" и трехметровая пирамида из сосисок от Рубцовского мясокомбината.

"День мясного гурмана" - это специализированный отраслевой тематический праздник. Организуют его с целью повышения гастрономической культуры населения, узнаваемости марок мясных изделий алтайских производителей.