На Алтае будут судить мастера строительного участка после падения рабочего с высоты

В Шипуновском районе Алтайского края будут судить мастера строительного участка крестьянско-фермерского хозяйства, который также является уполномоченным лицом предприятия. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в июле 2021 года мужчина поручил четырём плотникам заменить деревянные перекрытия кровли площадки для хранения зерна.

"В нарушение нормативных требований работ на высоте, он не обеспечил соответствующих условий труда своим подчинённым. При этом он знал, что рабочие выполняют работу, не обусловленную их обязанностями, не имеют соответствующей квалификации и не прошли требуемого обучения и инструктажа по выполнению данного вида деятельности, а также не обеспечены средствами индивидуальной защиты", – говорится в сообщении.

В результате один из рабочих, находясь на крыше строения, потерял равновесие и упал с пятиметровой высоты, ударившись о поверхность бетонной площадки. Полученные травмы повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни мужчины.

Уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" передали в суд.