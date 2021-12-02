На Алтае будут судить воспитателя после падения ребёнка из окна детсада
Пятилетняя девочка упала с высоты второго этажа
В Бийске пятилетняя воспитанница детского сада упала с высоты второго этажа. Воспитателя будут судить, сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.
Инцидент случился в июне текущего года. Девочка вернулась с прогулки и после раздевалки пошла в группу, где было открыто окно для проветривания. Без присмотра воспитателя ребенок забрался на подоконник и выпал из окна, получив травмы средней тяжести.
"Прокурором Бийска по результатам проверки внесено представление главе города. По результатам его рассмотрения нарушения прав несовершеннолетних устранены, приняты меры по исключению фактов детского травматизма. Работодателем прекращены трудовые договоры с воспитателем и заведующим образовательным учреждением", – говорится в сообщении.
В отношении воспитательницы также завели и передали в суд уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, 1 декабря в Барнауле на улице Чудненко с крыши многоквартирного дома на ребёнка рухнул снег со льдом.