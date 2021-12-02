На Алтае будут судить воспитателя после падения ребёнка из окна детсада

В Бийске пятилетняя воспитанница детского сада упала с высоты второго этажа. Воспитателя будут судить, сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.

Инцидент случился в июне текущего года. Девочка вернулась с прогулки и после раздевалки пошла в группу, где было открыто окно для проветривания. Без присмотра воспитателя ребенок забрался на подоконник и выпал из окна, получив травмы средней тяжести.

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"Прокурором Бийска по результатам проверки внесено представление главе города. По результатам его рассмотрения нарушения прав несовершеннолетних устранены, приняты меры по исключению фактов детского травматизма. Работодателем прекращены трудовые договоры с воспитателем и заведующим образовательным учреждением", – говорится в сообщении.

В отношении воспитательницы также завели и передали в суд уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 1 декабря в Барнауле на улице Чудненко с крыши многоквартирного дома на ребёнка рухнул снег со льдом.