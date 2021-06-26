На Алтае два рецидивиста обокрали предприятие и продали украденное "за копейки"

Двое жителей Рубцовска 1991 и 1994 годов рождения в мае приехали и "обчистили" предприятие на станции Мамонтово. С собой они унесли разные комплектующие и более 10 электродвигателей.

Украденное имущество злоумышленники сдали в пункт приёма металла за 17 тысяч рублей. Директор цеха обнаружил пропажу и обратился в полицию. Нанесённый предприятию ущерб он оценил в 372 тысячи рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемых. Оказалось, что ранее они уже были судимы за совершение краж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, рассказали в региональном МВД.