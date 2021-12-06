На Алтае двух сельчан будут судить за попытку застрелить сразу нескольких человек

Два жителя Ребрихинского района предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Июльской ночью в кафе между пьяными незнакомыми мужчинами произошла словесная ссора. После конфликта злоумышленник отправился домой, где взял ружьё, и с 20-летним другом поехал обратно искать обидчиков. Найдя на улице одного из них, мужчины начали угрожать ему убийством, показывая нож и направляя в его сторону заряженный огнестрел.

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В тот же день 23-летний обвиняемый увидел компанию молодых людей на улице и не менее пяти раз выстрелил в их сторону, причинив лёгкий вред здоровью.

"Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что молодые люди скрылись от нападавшего на территории одного из домов и им была своевременно оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

От действий злоумышленника пострадали двое молодых людей, в том числе – несовершеннолетний.

Во время следствия обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело по статьям "Угроза убийством" и "Покушение на убийство" передали в суд.