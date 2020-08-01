На Алтае мало обсуждают появление новой федеральной трассы. Зря. Это топ-событие

Трасса А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяженностью 400 километров официально передана в федеральную собственность. Алтайские дорожники ждали этого события несколько лет. Еще предыдущий губернатор региона – Александр Карлин – пытался "избавиться" от дороги, нуждавшейся в срочном ремонте. Именно по ней на алтайские соленые озера каждое лето ездят тысячи туристов, а качество полотна не выдерживает никакой критики. Уже известно, что Росавтодор начнет ремонтировать трассу с этого года. Объясняем, что это даст дорожной отрасли края.

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Что вообще известно о дороге?

До Павловска она находится в изумительном состоянии. Только в прошлом году там сделали удобную и современную развязку. А вот перед селом Кадниково Мамонтовского района начинается настоящий ад для автомобилистов: глубокие ямы через каждые несколько метров. Ехать на большой скорости по некоторым участкам просто небезопасно. В 2018 году в Романово по дороге лично проехал глава региона Виктор Томенко. Позже он признался журналистам, что такого плохого асфальта он никогда не видел в жизни. А трасса загружена. Особенно в летнее время. Именно по ней из Барнаула едут тысячи туристов на знаменитые соленые озера в Гуселетово и Завьялово. На состояние полотна много раз жаловались в соцсетях, но власти не начинали ремонта, дожидаясь смены владельцев дороги.

Трассу хотел "подарить" Росавтодору еще Карлин

Ждали несколько лет. Инициатива о передаче участка протяженностью 400 километров принадлежит бывшему губернатору Александру Карлину. В 2017 году он приехал в Павловск посмотреть, как отремонтировали участок дороги в районе, и сообщил журналистам, что краевые власти готовят пакет документов, чтобы передать Росавтодору всю трассу целиком.

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"Мы хотим предложить автодороге через Ребриху, Мамонтово, Романово на Казахстан придать федеральный статус. Аргументов в пользу реализации этого предложения более чем достаточно. Эта трасса проходит через Павлодар в столицу Республики Казахстан. Векторы наших экономических и политических интересов в последние годы смещены на восток. Такова политика президента России: больше связей со странами Азиатского континента (Китаем, Монголией и другими государствами Юго-Восточной и Центральной Азии)", – сказал тогда Александр Карлин.

Дорогу должны были передать к 2028 году. Все из-за Аркадия Дворковича

Алтайские власти надеялись, что трасса перейдет в федеральную собственность за один-два года. Однако процесс затянулся. Бывший вице-премьер правительств РФ Аркадий Дворкович, отвечавший в 2018 году за дорожную отрасль, подписал постановление о поэтапной передаче нескольких десятков региональных трасс в федеральную собственность. Одной из них как раз и была алтайская дорога. Однако из-за небольшой загруженности, по сравнению с другими трассами в центральной части страны, ее должны были забрать последней – в 2028 году. Виктор Томенко, сменивший Карлина, вновь поднял вопрос о судьбе дороги перед федеральными властями. В ноябре 2019 года на Алтай приехал Дмитрий Медведев. После переговоров Росавтодора и Минтранса срок передачи перенесли. Сначала на 2025 год. Потом – после еще одной просьбы губернатора на самом высоком уровне – на осень 2020 года.

И что даст Алтайскому краю третья федеральная трасса?

Самое главное – экономию денег. Только на содержание трассы в год необходимо более 600 миллионов рублей (это стоимость строительства новой школы). И это без расходов на ремонт, с которым и так затянули еще несколько лет назад. Таким образом, за счет передачи дороги в федеральную собственность краевой дорожный фонд в ближайшие семь лет сэкономит 4,2 миллиарда рублей.

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А когда ее начнут ремонтировать?

Уже скоро. Во второй половине текущего года Алтайский край получит около 200 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства дорожники приведут в нормативное состояние три участка, а также начнут подготовку к зиме. В дальнейшем капитальным обновлением дороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с республикой Казахстан" будет заниматься ФКУ Упрдор "Алтай". Особое внимание, как уверяют дорожники, уделят участку от Мамонтово до Кулунды, который находится в самом плохом состоянии.

Какие еще федеральные трассы есть в Алтайском крае?

Две федеральные автодороги – Р-256 "Чуйский тракт" и А322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. К 2028 году Чуйский тракт от Барнаула до Бийска обещают сделать четырехполосным.