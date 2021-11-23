На Алтае мужчина 65 раз ударил ножом собутыльника

В Алтайском крае признали виновным 44-летнего жителя Шипуновского района по обвинению в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Февральской ночью мужчина гостил у односельчанина и распивал с ним спиртное. Во время застолья между ними вспыхнула ссора: злоумышленник не хотел уходить домой.

В результате он кухонным ножом не меньше 65 раз ударил хозяина дома. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте. Во время следствия обвиняемый признал вину лишь частично.

"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Ранее житель Бийска попытался зарезать полицейского, который потребовал проехать с ним в отделение.