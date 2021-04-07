На Алтае мужчина ударил жену ножом в шею, а потом заявил, что убивать её не собирался

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Каменского района, мужчину обвиняют в покушении на убийство супруги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл декабрьским вечером 2020 года. Сельчанин с семьёй гостил у родственников и во время застолья поссорился со своей женой из-за незначительного повода.

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"Мужчина умышленно нанёс руками не менее трёх ударов по голове, а затем один удар ножом в шею потерпевшей. Избежать более тяжких последствий удалось в результате того, что 32-летняя женщина смогла оказать активное сопротивление и противоправные действия нападавшего были пресечены родственниками", – говорится в сообщении.

Во время предварительного следствия обвиняемый не признал свою вину, а также заявил, что умысла на убийство супруги у него не было. Уголовное дело ушло на рассмотрение в суд.