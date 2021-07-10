На Алтае сельчанин насмерть забил кулаком 23-летнюю девушку

В Алтайском крае мужчина насмерть забил кулаком девушку во время ссоры, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 25 июня в Тальменском районе. 23-летняя жительница региона приехала в гости к знакомым и компания затеяла гулянку.

"Во время застолья между хозяином дома и гостьей возникла словесная ссора по незначительному поводу. В результате обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары кулаком по голове и телу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

39-летнему мужчине предъявили обвинение по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", а также заключили его под стражу. Расследование продолжается.