На Алтае таможенники пресекли контрабанду белого нефрита почти на 400 млн рублей

Алтайские пограничники совместно с сотрудниками Сибирской оперативной таможни пресекли вывоз 6,5 тонны нелегально добытого нефрита в месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Канал контрабандных поставок этого полудрагоценного камня с территории России через Казахстан ликвидировали, сообщили в пресс-службе таможни.

Грузовик с нефритом остановили на автомобильном пункте пропуска "Михайловка" на границе с Казахстаном. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам. Мужчина специально поехал таким маршрутом, чтобы запутать следы.

"Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом. Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза и предотвратили вывоз", – сказано в сообщении.

Средняя цена по рынку такой партии — около 393 млн рублей. В отношении 50-летнего жителя Иркутска, перевозившего груз, возбудили уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов"). При этом работал мужчина не один: к пресечённой контрабанде также причастны его коллеги из Иркутска, которые неоднократно поставляли минерал в Китай.