На алтайской границе задержали почти 700 кг контрафактных конфет из Казахстана
Ущерб составил более 330 тыс. рублей
Таможенники Алтайского края задержали вблизи села Кулунда автомобиль, который перевозил 685 кг контрафактных конфет, сообщает пресс-служба ведомства. Машина была остановлена на алтайском участке российско-казахстанской границы.
Перевозчик не смог представить документы, подтверждающие оригинальность продукции. Таможенники обнаружили в его машине такие конфеты, как "Школьные", "Ромашка", "Кара-Кум", "Красный мак", "Шалунья", "Буревестник". Они были произведены в Казахстане.
Алтайская таможня запросила информацию у правообладателей о наличии разрешений на использование товарных знаков. Оказалось, что продукция является контрафактной, а сумма причинённого ущерба составляет более 330 тыс. рублей.
С начала 2021 года алтайские таможенники выявили 13,3 тыс. контрафактных товаров. В их числе парфюмерная продукция, детские игрушки, одежда, подшипники и акустическое оборудование.
Ранее сообщалось, что в Барнауле таможенники изъяли 1,35 тонны санкционных груш.