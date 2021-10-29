На алтайской границе задержали почти 700 кг контрафактных конфет из Казахстана

Таможенники Алтайского края задержали вблизи села Кулунда автомобиль, который перевозил 685 кг контрафактных конфет, сообщает пресс-служба ведомства. Машина была остановлена на алтайском участке российско-казахстанской границы.

Перевозчик не смог представить документы, подтверждающие оригинальность продукции. Таможенники обнаружили в его машине такие конфеты, как "Школьные", "Ромашка", "Кара-Кум", "Красный мак", "Шалунья", "Буревестник". Они были произведены в Казахстане.

Алтайская таможня запросила информацию у правообладателей о наличии разрешений на использование товарных знаков. Оказалось, что продукция является контрафактной, а сумма причинённого ущерба составляет более 330 тыс. рублей.

С начала 2021 года алтайские таможенники выявили 13,3 тыс. контрафактных товаров. В их числе парфюмерная продукция, детские игрушки, одежда, подшипники и акустическое оборудование.

Ранее сообщалось, что в Барнауле таможенники изъяли 1,35 тонны санкционных груш.