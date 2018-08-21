На Барнаульском меланжевом комбинате произошел сильный пожар

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Серьезный пожар произошел утром во вторник, 21 августа, на Барнаульском меланжевом комбинате, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о возгорании в ткацком цехе на улице Кулагина поступили в 06:59. На место прибыли восемь единиц техники, 22 человека личного состава. Также на предприятие выезжали сотрудники полиции и медики.

"Площадь пожара составила 170 квадратных метров. На тушении работали звенья газодымозащитной службы, поскольку было очень сильное задымление. Пострадавших на месте происшествия нет", - отметил представитель экстренного ведомства.

Открытое горение на заводе было ликвидировано в 07:54. В результате пожара пострадали кровля, перекрытия и "фонари" — так называют большие заводские окна.

В данный момент пожарные продолжают проливку на месте ЧП во избежание повторного возгорания.

Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание электропроводки.