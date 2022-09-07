На дачу, в отпуск или для работы: где в Барнауле взять мощный кроссовер в аренду

Компания по автопрокату Lenex.ru предлагает клиентам один из лучших вариантов для поездок на любые расстояния. Шесть новых современных кроссоверов Changan CS35PLUS теперь доступны в аренду на длительное время. Можно воспользоваться услугой водителя, а можно путешествовать за рулём самостоятельно.

Changan CS35PLUS даёт водителю уверенность и комфорт в пути, куда бы он ни отправился. Этому способствуют:

— система Hands Free с функцией шумоподавления;

— эргономичные сиденья с электрорегулировками;

— вместительный багажный отсек — 403 л;

— автоматическое управление головным светом;

— фронтальные и боковые подушки безопасности;

— система контроля давления в шинах.

Фото: автоцентр ТИСС АВТО

Кроме того, если у вас нет собственного автомобиля, но вы планируете работать в такси, в Lenex.ru вы можете арендовать кроссовер с правом дальнейшего выкупа. Changan CS35PLUS для этой цели подойдет отлично — в нём сочетается экономичный расход топлива и безопасность для пассажиров.

Действует гарантия — 5 лет или 150 тысяч км пробега.

Познакомиться ближе с Changan CS35PLUS можно в автоцентре ТИСС АВТО. Записывайтесь на тест-драйв и получайте подарки. Подробнее можно узнать у консультантов ТИСС АВТО.

Автоцентр ТИСС АВТО

Тел.: +7 (3852) 299-000

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212

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