На дачу, в отпуск или для работы: где в Барнауле взять мощный кроссовер в аренду
Changan CS35PLUS — отличный выбор для поездок на любые расстояния
Компания по автопрокату Lenex.ru предлагает клиентам один из лучших вариантов для поездок на любые расстояния. Шесть новых современных кроссоверов Changan CS35PLUS теперь доступны в аренду на длительное время. Можно воспользоваться услугой водителя, а можно путешествовать за рулём самостоятельно.
Changan CS35PLUS даёт водителю уверенность и комфорт в пути, куда бы он ни отправился. Этому способствуют:
— система Hands Free с функцией шумоподавления;
— эргономичные сиденья с электрорегулировками;
— вместительный багажный отсек — 403 л;
— автоматическое управление головным светом;
— фронтальные и боковые подушки безопасности;
— система контроля давления в шинах.
Фото: автоцентр ТИСС АВТО
Кроме того, если у вас нет собственного автомобиля, но вы планируете работать в такси, в Lenex.ru вы можете арендовать кроссовер с правом дальнейшего выкупа. Changan CS35PLUS для этой цели подойдет отлично — в нём сочетается экономичный расход топлива и безопасность для пассажиров.
Действует гарантия — 5 лет или 150 тысяч км пробега.
Познакомиться ближе с Changan CS35PLUS можно в автоцентре ТИСС АВТО. Записывайтесь на тест-драйв и получайте подарки. Подробнее можно узнать у консультантов ТИСС АВТО.
Автоцентр ТИСС АВТО
Тел.: +7 (3852) 299-000
Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212
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